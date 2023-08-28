«معلومات الوزراء»: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر نحو 74 مثله

تشير دراسة تقديرات المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020 إلى أن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر نحو 74.1 جنيه في التعليم، ونحو 32.9 جنيه في الصحة، ونحو 28 جنيها في الإسكان والمرافق الاجتماعية، و16.7 جنيه في دعم الغذاء.

زيادة معدلات النمو السكاني

هذه التقديرات كشف عنها تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النمو السكاني المتزايد يشكل تحدياً كبيراً للعديد من الدول وخاصة النامية منها، بما يفرض على الدول المزيد من الإجراءات، خاصة وأن زيادة معدلات النمو السكاني تؤثر على ثمار التنمية الاقتصادية وجودة الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من الخدمات.

وقد أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بإدارة النمو السكاني، من خلال الاستثمارات في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتمكين المرأة ووضع مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من الزيادة السكانية المتنامية.

انخفاض في معدل الخصوبة

أنتج ذلك تقدماً ملموساً في ضبط النمو السكاني والاتجاهات الديموغرافية فانخفض معدل الخصوبة بشكل حاد، ما ساهم في انخفاض في معدل الخصوبة الإجمالي من 4.5 إلى 3.0 مواليد لكل امرأة بين عامي 1988 و2008.