عبدالغفار يطلب إدراج تنظيم الأسرة في التأمين الصحي.. والسيسي لوزير المالية: هتدفع؟

طلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتبار خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات المعترف بها في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يتمتع المواطن بها بالمجان.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023»، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وردّ وزير المالية على الطلب قائلًا: «لو يسمح لي الرئيس»، فقاطعه السيسي مازحًا: «مفيش.. مفيش، أنت هتدفع؟».