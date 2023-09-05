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عبدالغفار يطلب إدراج تنظيم الأسرة في التأمين الصحي.. والسيسي لوزير المالية: هتدفع؟

كتب:

شريف سليمان
12:56 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

طلب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتبار خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن الخدمات المعترف بها في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يتمتع المواطن بها بالمجان.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023»، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وردّ وزير المالية على الطلب قائلًا: «لو يسمح لي الرئيس»، فقاطعه السيسي مازحًا: «مفيش.. مفيش، أنت هتدفع؟».

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بقلم شريف سليمان