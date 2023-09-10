بعد مرور شهر على انطلاقه.. «التموين» تعلن مشاركة 3181 محلا في الأوكازيون

قال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي بلغ حتى الآن 3181 محلا على مستوى المحافظات.

المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023

وأضاف مدير إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن» أن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 للمحال التجارية لتقديم التخفيضات للمواطنين لا يزال مستمرا من قبل مديريات التموين بمستوى المحافظات، موضحا أن لكل محل فرصة تقديم نسب التخفيضات لمدة أسبوعين كاملين.

نسب تخفيضات الصيف

ونوه «أبو الفضل»، بأن نسب التخفيضات التي حددتها المحال التجارية خلال موسم الأوكازيون الصيفي بدأت من 20% ووصلت حتى 50% على أسعار بعض الملابس، مشيرا إلى مشاركة محال الملابس الجاهزة والشنط والأحذية في مقدمة المحال التي أعلنت عن تخفيضات، فضلا عن انضمام هذا العام لموسم التخفيضات محال النجف والأثاث.

وأكد مدير الرقابة على المعاملات التجارية، أن نسب التخفيضات لا تحددها وزارة التموين، وإنما هي حرية لكل محل حسب حجم السلع المخزونة لديه ونسب الإقبال، مشيرا إلى أن وزارة التموين تراقب فقط على التزام المحال بنصوص قانون حماية المستهلك في عرض سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات حقيقية، محذرا من التخفيضات الوهمية خلال موسم الاوكازيون والتي ممكن أن تقع بالمحل في غرامة من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه، وفقا لمًا ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويستمر موسم التخفيضات الصيفية حتى 30 سبتمبر الجاري، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمد الأوكازيون إلى نهاية الشهر بدلا من انتهائه في 6 سبتمبر.