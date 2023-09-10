«التموين»: صرف الخبز منتظم لحاملي البطاقات بواقع 5 أرغفة لكل فرد يوميا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز لحاملي البطاقات التموينية، من جميع المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 40 ألف مخبز بلدي، ومتاح لأصحاب البطاقات التموينية صرف حصة العيش المخصصة لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.

صرف الخبز من مخابز التموين

ونوهت وزارة التموين إلى استقرار صرف الخبز وفقا لحصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين، بواقع 5 أرغفة للفرد الواحد يوميا من خلال بطاقة التموين عن طريق وضعها في ماكينة صرف الخبز، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

صرف السلع التموينية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز فقط من المخبز الكائن في المحافظة التابع لها إصدار البطاقة التموينية فقط، إذ لا يجوز صرف الخبز من محافظة أخرى بخلاف محافظة البطاقة، وبالمثل كما هو معمول به في صرف السلع التموينية في نطاق محافظة البطاقة فقط.

حصة بطاقة التموين من الخبز

- تستحق بطاقة التموين المدرج عليها فردا واحدا عدد 150 رغيفا طوال الشهر.

- تستحق بطاقة التموين المدرج عليها فردين 300 رغيف طوال الشهر.

- تستحق بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد 450 رغيفا طوال الشهر.

- تستحق بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد 600 رغيف طوال الشهر.