4 محافظات جديدة تترقب تطبيق الكارت الموحد لأصحاب بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أصحاب بطاقات التموين الراغبين في الحصول على الكارت الموحد عليهم الانتظار لحين تفعيل المنظومة في باقي المحافظات مشيرة إلى أن الكارت متاح في محافظة بورسعيد فقط حتى الآن.

الكارت الموحد لأصحاب بطاقات التموين

ونوهت وزارة التموين أن الكارت الموحد إلى أن أصحاب بطاقات التموين يتاح لهم الحصول على عدد من الخدمات الحكومية الأخرى بخلاف صرف السلع التموينية والخبز من خلال الكارت، وتشمل هذه الخدمات:

- خدمات التأمين الصحي.

- خدمات المدفوعات الإلكترونية.

- إيداع أو سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.

وأشارت وزارة التموين، أن أصحاب بطاقات التموين في محافظة بورسعيد، يمكن لهم الحصول على الكارت الموحد بالمجان من خلال مكاتب البريد، بعد فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، للتمكن من استخراج الكارت.

فيما نوهت مصادر في وزارة التموين، أنه من المرتقب تطبيق الكارت الموحد في 4 محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء التي ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة.

طريقة التعامل مع فقدان الكارت الموحد

وأشارت وزارة التموين، أنه في حالة فقدان رقم التعريف الشخصي الخاص بالكارت، أو تلف الكارت نفسه، يجب على صاحب الكارت الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه، لحين إصدار كارت بديل.