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دعاء السفر مكتوب كما ورد عن النبي محمد.. احرص على ترديده

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:32 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
دعاء السفر

دعاء السفر

دعاء السفر مكتوب كما ورد عن النبي محمد من أكثر الأمور التي يحرص المسلم على ترديدها أثناء ذهابه إلى رحلة أو سفرية معينة خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد، فضلًا عن أن بعض المواطنين يرغبون في الاقتداء بالنبي الكريم في ترديد الأدعية التي كان يُناجي بها ربه في السراء والضراء.

دعاء السفر مكتوب كما ورد عن النبي محمد

وحول دعاء السفر مكتوب كما ورد عن النبي محمد، أوضحت دار الإفتاء المصرية  النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إذ كان يردد كلما استوى على بعيره بعد التكبير ثلاث مرات قائلا: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ».

وأكدت دار الإفتاء أن هذا الدعاء المذكور هو النص الوحيد الوارد عن النبي الكريم في مسالة السفر، مستدلا بحديث عن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال.

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بقلم أحمد الشرقاوي