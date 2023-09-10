«مصر للطيران» تعزي أسر ضحايا زلزال المغرب: تضامنا الكامل معكم

تقدمت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بخالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

زلزال المغرب

وتمنت الشركة في بيان، أن يمنح الله الصبر والقوة للجميع، معربة عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في هذا الوقت العصيب، ومؤكدين على روابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين.

مصر للطيران

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أعلنت طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل مصر إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بشراء التذاكر من 10 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر2023.

كما قامت مصر للطيران بطرح تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل 10 سبتمبر إلى درجة رجال الأعمال والتي يبدأ خط سيرها من داخل جمهورية مصر العربية إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023 على أن يكون السفر من 10 سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2023.