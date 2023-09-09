نشأت الديهي: نشعر بالفخر بسبب ضم الاتحاد الأفريقي لقمة الـعشرين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الهند بالأمس للمشاركة في قمة العشرين، وألقى اليوم كلمة شاملة جامعة؛ بدأها بتهنئة الهند على صعود مركبتها الفضائية إلى القمر.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن الأفارقة يشعرون بحالة من الفخر الشديد بسبب ضم الاتحاد الإفريقي إلى قمة العشرين لكي يمثل صوت الجنوب والقارة السمراء التي أهملت تاريخيًا.

قضايا يجب عرضها على قمة العشرين

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث على أن الأفارقة لديهم مجموعة من البنود والقضايا التي يجب أن تعرض على القمة مثل قضية المناخ، وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الطاقة، وأزمة سلاسل الإمداد.