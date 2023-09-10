إعصار «لي» المدمر يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمدة أسبوع

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، قبل قليل، أن إعصار «لي» المدمر، يتجه من الغرب إلى الشمال الغربي في المحيط الأطلسي الاستوائي، وسط توقعات بأن يجلب أمواجاً خطيرة، وتيارات مدمرة، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اعتباراً من مساء الأحد، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

ماذا نعرف عن الإعصار «لي»؟

وبحسب موقع «فوكس نيوز» الأمريكي، فمن المقرر أن تمر العاصفة «لي»، التي تقع على بعد حوالي 270 ميلاً (535 كيلومترًا) شمال شرق جزر «ليوارد» الشمالية، شمال بورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية وجزر الكاريبي الأخرى.

إعصار مصحوب برياح شديدة

وذكر المركز أن الإعصار «لي» كان يحمل رياحًا شديدة وضعفت قوتها لتصبح عاصفة من الفئة الثانية، اليوم الأحد، بعد أن كانت من الفئة الثالثة، عندما انخفضت سرعة الرياح إلى أقل من 111 ميلا في الساعة (178 كيلومترا في الساعة).

وكانت العاصفة تتحرك ببطء من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (17 كم في الساعة) وقال المركز: إن من الممكن حدوث «بعض التعزيز».