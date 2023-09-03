«الخارجية الأوكرانية»: ننتظر وصول طائرات F16 من الغرب

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، إنّ بلاده تنتظر الحصول على دبابات قادمة من الغرب، بالإضافة إلى طائرات F16، ولكن لم يحدد مواعيد الوصول، ومع استعمالها ووصولها ستغير الأوضاع في الجبهة بنسبة 100%.

محصول جيد من الحبوب الزراعية

وأضاف في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير: «وفقا لمعطيات وصلت إلينا بالأمس، فإن هناك محصول جيد من الحبوب الزراعية هذا العام بواقع 33 ملايين طن رغم الحرب، وأن 20% من الأراضي ليست تحت سيطرتنا، ولكن المحصول ممتاز».

تقدم القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا

وتابع: «هناك أدلة كثيرة من صحفيين ومشاهدين أجانب على تقدم القوات الأوكرانية في منطقة زاباروجيا، لكنه ليس تقدما سريعا جدا، وتجاوزنا خط الدفاع الأول، وفرصنا تزداد يوميا، ونتفاءل بذلك».

وأشار إلى أنه لا تتوفر لديه معلومات دقيقة حول إمكانية وجود مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، موضحا أن جهات كثيرة تشارك لتهدئة أمور الحرب.