إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم بالجيزة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة نقل قيادة سائق 60 سنة مصاب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إذ انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ملاكي يقودها شخص 40 سنة بصحبته صديقه مصابين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.