إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالرصيف على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فاصطدم بالرصيف الموجود على جانب الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف طريق أسيوط الغربي، أمام منطقة الصوامع قرب مدخل قصر الباسل.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة وهما محمد عبد الجواد السيد (38 عاما)، وعثمان محمد علي (55 عاما) بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.