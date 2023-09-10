مصرع شخص وإصابة 7 في حادث تصادم 3 سيارات بطريق السخنة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي بميكروباص، بطريق «العين السخنة – الزعفرانة» في السويس، وتبين أن معظم المصابين حالتهم مستقرة وإصاباتهم عبارة عن كسور وجروح وسجحات وما بعد الارتجاج.

أسماء المصابين وحالة الوفاة في حادث طريق العين السخنة

أوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل 7 مصابين وجثة، نتيجة وقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق العين السخنة.

وجاءت بيانات المصابين كالتالي:

1- رانيا راضي عبد الراضي سن 36 سنة مقيمة بالقاهرة ومصابة بصدمة عصبية.

2- وتين محمد مصطفى، سنتان مقيمة بالقاهرة ومصابة بصدمة عصبية.

3- أحمد محمد عزت 16 عامًا مقيم القاهرة، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

4- هيام راضي عبدالراضي 43 سنة مقيمة القاهرة، ومصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه.

5- مروة حسن محمد 38 سنة مقيمة الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، ومصابة باشتباه كسر بضلوع الصدر والترقوة اليمنى وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

6- خالد مختار عبد الرحمن 58 عامًا مقيم بالجيزة مدينة 6 أكتوبر، مصاب باشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- أحمد عبدالعال شحاتة سن 39 سنة مقيم بالقاهرة ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

فيما تبين مصرع محمد عزت محمد بيومي 53 سنة، مقيم العمرانية بالجيزة قائد السيارة رقم «ل م 7479»

بلاغ بالحادث طريق العين السخنة - الزعفرانة

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغاً، من قائدي السيارات المارة بطريق العين السخنة- الزعفرانة في محافظة السويس، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، ووقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بالدفع بـ 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

معاينة حادث طريق العين السخنة - الزعفرانة في السويس

توجهت قوة أمنية، إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بطريق «العين السخنة - الزعفرانة» اتجاه الزعفرانة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام، والجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.