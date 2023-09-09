مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق «المنصورة - جمصة»

لقي شخصين مصرعهما على طريق «المنصورة - جمصة» بمحافظة الدقهلية، إثر اصطدام ميكروباص بسيارة ربع نقل، وجرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

اصطدام سيارة ميكروباص بـ«ربع نقل» في الدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، على طريق «المنصورة - جمصة»، أمام قرية دملاش، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، ونقلهم جميعا إلى المستشفى.

مصرع 2 وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، التي أسفرت عن مصرع محمد أنور السيد، بعد إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر مضاعف بالساق الأيمن والأيسر، وبيشوي ماهر نعيم، سائق ميكروباص، وإصابة أماني محمد أنور السيد، بكسر في الحوض، موظفة بجامعة المنصورة.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وأثبتت التحريات أن سبب الواقعة اصطدام سيارة ميكروباص كان يقل المصابين، بأخرى ربع نقل على طريق «المنصورة - جمصة» أمام قرية دملاش.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإصدار تصريح بالدفن.