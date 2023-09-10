مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الدولي بالبحيرة

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالطريق الدولي أمام قرية كوم الطرفاية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة وتوك توك في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب وآخر مصاب إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وجارٍ عمل الفحوصات الطبية للمصاب.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى محمود مصطفى عبدالسيد عبدالدايم،27 عاما، مقيم حوش عيسى وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب جمعة على جمعة عبدالمجيد عطالله، 27 عاما، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.