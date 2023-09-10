مصر للطيران تطرح عروضا ترويجية على تذاكر درجة رجال الأعمال.. تخفيض يصل لـ25%

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، اليوم، طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال، بتخفيض يصل إلى 25% على تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل مصر إلى نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال شراء العملاء التذاكر خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر وحتى 30 من الشهر ذاته علي أن يكون السفر بداية من اليوم وحتى يوم 10 ديسمبر2023.

تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية

وأضافت شركة مصر للطيران، في بيان صحفي اليوم، أنَّ الشركة طرحت تخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية المصدرة قبل يوم 10 سبتمبر الجاري إلى درجة رجال الأعمال والتي يبدأ خط سيرها من داخل مصر إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية في حال قيام العملاء بتعلية درجة تذاكر السفر في الفترة من 10 سبتمبر حتي 30 سبتمبر 2023، على أن يكون السفر من اليوم وحتى 10 ديسمبر 2023.

استفسارات المسافرين

وأشارت إلى أنَّ كل العملاء الذين لهم استفسارات حول تلك العروض فعليهم زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بخدمة العملاء علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر.