بريطانيا تنشر باحثين في المغرب للوقوف على آثار «زلزال الحوز»

ذكرت الخارجية البريطانية، مساء اليوم الأحد، أنها عملت على نشر 60 متخصصا في البحث والإنقاذ بالمغرب في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد.

عدد الإصابات والوفيات وحداد وطني في البلاد

في الوقت نفسه، تعمل سيارات الإسعاف على نقل مصابين من تارودنت وبعض قرى الحوز المنكوبة بالزلزال، وقد وقع زلزال شدته 7 ريختر في المغرب مساء 8 سبتمبر الجاري، مع تسجيل وفيات وصلت إلى 2122 شخص وإصابة أكثر من 2000 شخص، مع إعلان حالة الحداد في المغرب وإيقاف الدراسة في الإماكن المتضررة من الزلزال.

تعليق الحكومة المغربية

فيما علقت الحكومة المغربية: «نرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف أنحاء العالم، وسنقوم بكل ما يلزم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، كما سنقوم بتوفير النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال».