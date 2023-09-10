رئيس الإمارات يهاتف ملك المغرب لتقديم التعازي بضحايا الزلزال

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدة مناطق في المملكة المغربية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

تضامن الإمارات مع المغرب

وخلال المكالمة الهاتفية، أكد بن زايد على تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة، مقدما التعازي والمواساة إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

تعليق ملك المغرب

بدوره، عبّر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه.