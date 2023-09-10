رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحث في علوم الأرض: المغرب شهد 40 هزة أرضية حتى ظهر اليوم

كتب:

محمد عزالدين
09:44 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

قال إدريس صدقاوي، الباحث والأستاذ في علوم الأرض بجامعة عبدالملك السعدي المغربية، إنه مازالت هناك هزات ارتدادية من جراء زلزال المغرب، لأن الهزة الأولى كانت عنيفة للغاية، والعودة إلى الهدوء يتطلب وقتا أكثر.

تداعيات زلزال المغرب

وأضاف «صدقاوي»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن الهزات الارتدادية مازالت تحدث، وأعنفها كان هذا الصباح بواقع 4.5 على مقياس ريختر، لكن هناك هزات أخرى لا تتعدى 3 درجات على مقياس ريختر وبلغ عددها حتى ظهر اليوم عن 40 هزة.

ولفت أن الهزات الارتدادية تستمر حتى 72 ساعة من وقوع الزلزال، لكن قد تصل إلى أكثر من شهر خاصة عندما يكون الزلزال قوياً مثل الذي ضرب المغرب أو الذي ضرب في تركيا وشمال سوريا.

أسباب وقوع زلزال المغرب

وأوضح أن السبب الرئيسي في وقوع زلزال المغرب هو أن البلاد توجد على الحافة الشمالية للصفيحة الإفريقية، والتي تتقارب على نحو مستمر مع الصفيحة الأوروآسيوية بواقع 2 سم تقريبا كل عام.

اقرأ المزيد:

كيف علقت إسبانيا وفرنسا على زلزال المغرب؟.. مساعدات حتى الإعمار

«الحياة اليوم» ترصد مشاهد من عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض زلزال المغرب

باحثة عن زلزال المغرب: المجتمعات العربية تتميز بالتضامن في أوقات الكوارث

خبير جيولوجي: طبيعة المباني ساعدت في زيادة ضحايا زلزال المغرب

متخصص في حركة قشرة الأرض: طاقة زلزال المغرب تفرغت في عدة مناطق

الرئيس الإيطالي يعلن تضامن بلاده مع ضحايا زلزال المغرب

«ضحايا وحداد وأحزان» في كل مكان.. مشاهد مروعة من كارثة زلزال المغرب
بقلم محمد عزالدين