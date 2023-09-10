باحث في علوم الأرض: المغرب شهد 40 هزة أرضية حتى ظهر اليوم

قال إدريس صدقاوي، الباحث والأستاذ في علوم الأرض بجامعة عبدالملك السعدي المغربية، إنه مازالت هناك هزات ارتدادية من جراء زلزال المغرب، لأن الهزة الأولى كانت عنيفة للغاية، والعودة إلى الهدوء يتطلب وقتا أكثر.

تداعيات زلزال المغرب

وأضاف «صدقاوي»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن الهزات الارتدادية مازالت تحدث، وأعنفها كان هذا الصباح بواقع 4.5 على مقياس ريختر، لكن هناك هزات أخرى لا تتعدى 3 درجات على مقياس ريختر وبلغ عددها حتى ظهر اليوم عن 40 هزة.

ولفت أن الهزات الارتدادية تستمر حتى 72 ساعة من وقوع الزلزال، لكن قد تصل إلى أكثر من شهر خاصة عندما يكون الزلزال قوياً مثل الذي ضرب المغرب أو الذي ضرب في تركيا وشمال سوريا.

أسباب وقوع زلزال المغرب

وأوضح أن السبب الرئيسي في وقوع زلزال المغرب هو أن البلاد توجد على الحافة الشمالية للصفيحة الإفريقية، والتي تتقارب على نحو مستمر مع الصفيحة الأوروآسيوية بواقع 2 سم تقريبا كل عام.