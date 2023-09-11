غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الشهادات المعادلة.. اليوم

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم، باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

غلق التسجيل اليوم الاثنين

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق لم تتخذ أي قرار بشأن مد موعد التسجيل لرغبات طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وأن موعد الغلق اليوم دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه في المحافظات يواصل استقبال رغبات الطلاب أصحاب الشهادات العربية والأجنبية دون رصد أي مشكلات، موضحأ أنه فور انتهاء أعمال التسجيل تبدأ العليا للتنسيق فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وفقًا للنصب المقررة.