تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. تعرف على قائمة المصروفات الدراسية

اهتمام كبير من قبل طلاب الدور الثاني بعد إعلان نتائجهم واعتمادها رسميا بمعرفة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 إذ أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب يفضلون الالتحاق بهذه الجامعات كونها تمنحهم فرصة للالتحاق بكليات دون الاضطرار لدخول معاهد بسبب المجموع.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تنسيق الجامعات الخاصة 2023، على هذا النحو:

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كلية الطب 80%.

- تنسيق كلية طب الأسنان 78%.

- تنسيق كلية العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كلية الصيدلة 72 %

- تنسيق الطب البيطري 68%.

- تنسيق الهندسة 68%.

- تنسيق علوم الحاسب 62%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، التمريض، الاثار، علوم سينمائية 55%.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. مصروفات الكليات

ويمكن معرفة مصروفات الكليات في تنسيق الجامعات الخاصة 2023 حيث جاءت كالتالي:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكية: 100 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 للفصل الدراسي الأول

كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

مصاريف الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني

علمي علوم: في حدود 21.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

علمي رياضة: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

مصروفات كلية إدارة الأعمال: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

مصاريف جامعة الملك سلمان

كلية التمريض المصروفات الدراسية السنوية: 31,000 جنيه.

كلية الهندسة المصروفات الدراسية السنوية: 69000 جنيه.

كلية علوم وهندسة الحاسوب: 69000 جنيه.

كلية الطب: 115.500 جنيه.

كلية طب الأسنان المصروفات الدراسية السنوية: 106,700 جنيه.

كلية الصناعات التكنولوجية: 39,00 جنيه.

الألسن واللغات التطبيقية المصروفات الدراسية السنوية: 43000 جنيه.

كلية الفنون والتصميم: 49,000 جنيه.

كلية السياحة والضيافة: الرسوم الدراسية السنوية 4000 جنيه.

كلية هندسة العمارة: 69,000 جنيه.

كلية العلوم الإدارية: المصروفات الدراسية السنوية 46000 جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية: المصروفات الدراسية السنوية 43000 جنيه.

كلية الطب البيطري: المصروفات الدراسية السنوية 66,000 جنيه.

كلية علوم الصيدلة: المصروفات الدراسية السنوية 93,500 جنيه.

كلية العلوم السياسية: المصروفات الدراسية السنوية 48000 جنيه.

كلية علوم المجتمع: المصروفات الدراسية السنوية 43000

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة

كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الجلالة 2023

كلية الطب: 120 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.

العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

التمريض: 31 ألف جنيه.

مصاريف جامعة العلمين

كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

كلية الطب: 105 ألف جنيه.

كلية الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

كلية الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

كلية الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

كلية السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

كلية الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

كلية الفنون: 49 ألف جنيه.

كلية علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

كلية العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

كلية العمارة: 69 ألف جنيه.

كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات: 69 ألف جنيه.