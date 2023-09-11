رفعت رشاد: المشروعات الكبرى تحقق رفاهية للأجيال الحالية والقادمة

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن المشروعات القومية تمتد على مساحات كبيرة في الجمهورية، ويستوعب عددا كبيرا من العمالة وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تستمر لسنوات وعقود.

المشروعات الكبرى تحقق رفاهية للأجيال الحالية والقادمة

وأوضح «رشاد» في لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز: «النبتة التي تم زراعتها في هذا التوقيت تحقق رفاهية للأجيال الحالية وفي ذات التوقيت تحفظ حقوق الأجيال القادمة في الرفاهية والراحة والتنمية التي توفر له الحياة السعيدة».

تقليل التكلفة وتعظيم العائد

ولفت إلى أن اختيار التوقيت ونوع المشروع وهو ليس مشروعا واحدا من المشاريع وإنما هي عدة مشروعات، لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة ليس فقط كمجرد مشروع وإنما لتقليل التكلفة وتعظيم العائد لنشر هذه المشروعات على أكبر مساحة ممكنة في العلمين وفي قناة السويس وفي شرق بورسعيد.