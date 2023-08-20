رفعت رشاد: لا تقدم للأمم دون مبادرات وشجاعة الشباب

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إنّ الشباب عماد الأمم ودون جرأتهم ومبادراتهم وشجاعتهم وجسارتهم، لا يمكن للأمم أن تتقدم.

وأضاف «رشاد»، خلال حواره ببرنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفعت بالشباب في مناصب وقطاعات وأماكن عديدة لتولي مسؤوليات كانت تعتبر من قبل جسيمة وكبيرة.

التدريب وإعداد الكوادر الشابة

وتابع الكاتب الصحفي: «عبر التدريب والاهتمام بتدريب الشباب ككوادر في مختلف المناصب والمواقع التي تولوها، أثبتوا أنهم جديرون وأكفاء لتولي تلك المناصب».

أسلوب علمي ومنهجي لتمكين الشباب

وأكد أن الدولة عملت على عدة محاور في هذا الشأن، وكان لابد من اتباع الأسلوب العلمي والمنهجي في تمكين الشباب، وبالتالي، اعتمدت الدولة على البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية، وهما أكاديميتان كبيرتان يتخرج الشباب منهما، لتولي مسؤوليات كمساعدين للوزراء ومعاونين للوزراء ونواب للمحافظين، في مواقع مختلفة وعديدة.