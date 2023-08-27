رفعت رشاد: مسألة الهوية الوطنية على رأس أولويات الدولة بعد مواجهة خطر الإخوان

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، على جهود الدولة المصرية للحفاظ على الهوية والتي تعد مهمة للغاية وخطيرة، لافتاً إلى إدراك الدولة مؤخراً لهذه المسألة بل وجعلها على رأس أولوياتها ما يدل على مدى أهميتها وخطورتها البالغة.

رشاد: تفعيل مسألة الهوية بشكل حاسم بعد حكم الإخوان

وأضاف «رشاد» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه كان يجب أن تفعَّل مسألة الهوية بشكل حاسم بعد مسألة حكم الإخوان وتعرض الدولة للتشرذم في فئاتها وطوائفها وأفرادها وجماعاتها.

الكاتب الصحفي: يجب لملمة شمل المجتمع المصري وبناء هوية جديدة

وتابع الكاتب الصحفي أنه «لا بد من لملمة شمل المجتمع المصري وبناء هوية جديدة وترسيخها وهنا نتكلم عن الهوية المصرية الأصيلة التي استمرت طوال 7 آلاف سنة ولكن بما يناسب الدولة العصرية الحديثة التي أساسها المواطنة».