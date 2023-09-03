رفعت رشاد: العمل على محاربة الشائعة والقضاء عليها يحتاج إلى تدريب واسع

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن الشائعات لا بد من محاربتها بنشر الوعي، بما يتم من نشاط وإنجازات داخل الدولة، ونشر الوعي بالتدريب والتثقيف للشباب داخل المجتمع، حتى يجعله قادرا على التفريق بين الشائعة والحقيقة والواقع، وكيفية مناقشة من ينشر الشائعة، والتوضيح للآخرين حقيقة هذه الشائعة.

العمل على محاربة الشائعة والقضاء عليها يتطلب تدريب واسع

أضاف «رشاد» خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أنه لابد من وجود عقول واعية تُجبر الآخرين، اللذين عملوا على نشر الشائعة تصديق الحقيقة وتكذيب الشائعة، مؤكدا أن العمل على محاربة الشائعة والقضاء عليها، يتطلب تدريب على أوسع نطاق ودورات مستمرة لنشر الوعي الكامل لدى الشباب في مختلف المجالات، لخطورة الشائعة لتأثيرها في الدولة والمجتمع بشكل عام».

دور الصحافة المصرية مهم لمحاربة نشر الشائعات

وتابع رشاد: «أن دور الصحافة المصرية يعد مهمًا لمحاربة نشر الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور أساسي أيضا في محاربة الشائعة، واستخدام كل السُبل لنفي الشائعات وضحدها أمر مطلوب في جميع الإتجاهات».