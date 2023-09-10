4 دول ترسل فرق إنقاذ للمشاركة في البحث عن ناجين بزلزال المغرب

كشفت تقارير إعلامية في المغرب، اليوم الأحد، عن موافقة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على المساعدات من خلال فرق إنقاذ من 4 دول، هي الإمارات وقطر وبريطانيا وإسبانيا، للمساعدة في البحث عن الجثث والناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر الماضي، ووصلت شدته إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

انتشار فرق الإنقاذ

ووفق ما نقل موقع «هبة برس»، فقد عقد ملك المغرب جلسة عمل للوقوف على مستجدات زلزال الحوز، موجهاً الشكر للدول التي أبدت التضامن مع الشعب المغربي، وأرسلت 4 دول فرق البحث والإنقاذ، وقد دخلت هذه الفرق إلى المملكة، اليوم الأحد 10 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع فرق الإنقاذ الوطنية المغربية.

إمكانية تدخل فرق إنقاذ من دول أخرى

وأوضح الموقع أنه مع تقدم عمليات التدخل، قد يتم اللجوء إلى العروض المقدمة من الدول الصديقة المختلفة بحسب الحالة.

ووصلت أعداد الوفيات الناتجة عن الزلزال إلى 2122 شخص وأكثر من 2000 إصابة مع إعلان وزارة التربية في المغرب تعليق الدراسة في الأماكن المتضررة.