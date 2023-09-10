عالم عراقي يكشف سبب حدوث زلزال المغرب: انحسار كواكب المجموعة الشمسية

أكد العالم العراقي صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، أن سبب حدوث زلزال المغرب المدمر، يرجع بسبب انحسار كواكب المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى التصاق الأرض مع القمر.

الأرض تعرضت لجذب قوي بسبب الكتل الكوكبية

وقال صالح عوض، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، إن الأرض تعرضت لجذب قوي بسبب الكتل الكوكبية، موضحًا أن الأرض تعرضت إلى إجهاد قوي متغيرة متذبذبة، مما أدى إلى عدم استقرار الألواح الأرضية.

شهر أكتوبر سيشهد زلازل قوية

وأضاف «عوض» أن زلزال المغرب وقع بسبب الإجهاد الاستثنائي، وفق ما يسمى بالازدحام الكوكبي حول الأرض، مؤكدًا أن شهر أكتوبر سيشهد زلازل قوية مثل التي رصدها في سبتمبر.

وتابع: «الأرض والكواكب دائمة الحركة، لذا يتم كل ثانية زلزال في مكان مختلف»، موضحًا أن تغير الموقع بشكل مستمر، يؤدي إلى حدوث زلازل، هو ما يثبت صحة النظرية الكوكبية.