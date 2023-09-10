مستشفى مغربي يؤكد توافر المستلزمات الطبية لرعاية مصابي الزلزال

نفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ما يروجه البعض على حساباتهم الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات كاذبة في غير محلها، حول غياب معدات طبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

نفي مزاعم حول نقص الأدوات الطبية لرعاية المصابين

وبينت إدارة المركز الاستشفائي، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنها « تكذب وتفند كل ما يروج من معلومات مزيفة في ظل هذه الظرفية الكارثية التي تمر بها بلادنا»، حيث انتشرت شائعات تفيد بأن الخدمات الطبية وأدوات الرعاية الطبية غير متوفرة في البلاد بعد الزلزال، بحسب موقع «منارة» المغربي.