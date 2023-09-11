رفعت رشاد: «حياة كريمة» تعمل على توفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على توفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية، وتقليل الفقر وتحسين حياة البشر أهم عنصر في توفير فرص العمل.

«حياة كريمة» عملت على توفير خدمات تخص المواطن

وأوضح «رشاد» في لقائه عبر فضائية إكسترا نيوز: «أن الهجرة من الريف إلى المدينة وخاصة القاهرة والإسكندرية بتنتج عنه مشاكل كبيرة، بسبب نقص الخدمات، ومن خلال مبادرة حياة كريمة استطاعت التغلب على هذه المشاكل وعملت على توفير كل هذه الخدمات التي تخص المواطن وتجلعه مطمئنًا».

المشروع القومي يحد من الهجرة الريفية إلى المدن

وتابع الكاتب الصحفي أن المشروع القومي ينتقل إلى المواطنين داخل كل محافظة على حدا، حتى يحقق التوازن ويحد من الهجرة الريفية إلى المدن ويسعى لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة ويتم حل المشاكل، ويزيد داخل المواطن حبه لبلده وانتمائه لموطنه قائلا: «كلما وفرت خدمة للمواطن وسهلت عليه وقللت التكاليف عليه سيكون هناك مايسمى بالرضا العام».