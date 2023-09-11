نجاح عملية استئصال ورم من بنكرياس بمستشفى سرس الليان بالمنوفية لأول مرة

نجحت مستشفي سرس الليان بمحافظة المنوفية، في إجراء عملية لأول مرة حيث تم استئصال جزء من البنكرياس لوجود ورم مرتجع لجسم البنكرياس، في جراحة استمرت لمدة ثلاث ساعات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتعد إنجازا جديدا للمستشفى.

الحالة الصحية للمريض بعد إجراء الجراحة في مستشفى سرس الليان

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في بيان، عبر صفحتها الرسمية، أنه بعد إجراء مستشفي سرس الليان، الجراحة، فإن حالة المريض بصحة جيدة وخرج من العمليات.

وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، وإشراف مدير المستشفي الدكتور إبراهيم السيد ناصر.

الفريق الطبي المشارك في العلمية بمستشفى سرس الليان

وأجرى العملية الدكتور أحمد شوقي استشاري الجراحة، والدكتور سيد مرعي رئيس قسم الجراحة، والدكتور إيهاب عياد رئيس قسم الطوارئ بمشاركة طاقم العمل الدكتورة هالة ناجي، والدكتور عبدالرحمن يسري، والدكتور شعبان العياط زميلي مكلف جراحة، والدكتور التخدير إسلام عصر.

ووجه مدير المستشفى، الشكر لفريق العمل القائم بالعملية متمنياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.