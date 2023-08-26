اكتشاف حفرة غامضة ومثيرة في الصين تضم كائنات غريبة.. ما القصة؟

اكتشف الخبراء حفرة غامضة ومثيرة، يبلغ عمقها بحسب وسائل الإعلام الصينية أكثر من ضعف ارتفاع تمثال الحرية، الذي يبلغ 630 قدمًا (192 مترًا)، فيما يبلغ طول الحفرة الداخلية نحو 1004 أقدام «306 أمتار» وعرضها 492 قدمًا «150 مترًا»، وفقًا لتشانج يوانهاي، كبير المهندسين في معهد جيولوجيا الكارست.

تقع حديقة «لي فنجشان» الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو، حيث تم العثور على الحفرة في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوب غرب الصين، وبحسب الصحيفة البريطانية، يرفع الاكتشاف الأخير عدد الحفر في مقاطعة «لي» إلى 30 حفرة، وفقا لوكالة أنباء «شينخوا»، واكتشف فريق «ليكسين» العشرات من الفجوات في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول ما تم اكتشافه داخل الحفرة من قِبل الخبراء، اضغط على الرابط من هنــــــــــا.