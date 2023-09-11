قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ بجامعة مراكش، إن توقيت وقوة الزلزال كان السبب ‏الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في عدد الضحايا والمصابين، إذ إنه حدث في ‏الساعة 11 ليلا وهو وقت سكون المواطنين في منازلهم، متابعا: «عدم تأثير قوة ‏الزلزال على الساحة ومدينة مراكش كان من لطف الله بينما تأثرت المدينة العتيقة ‏بمنطقة الحوز، فالديار بها مبنية بالبناء التقليدي وهو الأحجار والطوب الطيني لذلك ‏لم تتحمل هذه المنازل قوة الارتداد وبالتالي تهدمت البيوت على المواطنين وهم ‏نائمين وهو ما زاد من عدد الوفيات».‏

لا يجب إغفال مسألة تهدم البنية التحتية

وأضاف «الغالي»، خلال حواره عبر تطبيق زوم المذاع على فضائية القاهرة ‏الإخبارية، أنه لا يجب إغفال مسألة تهدم البنية التحتية والطرق فضلا عن انقطاع ‏الاتصالات التي لم تمكن من عمل نداء الاستغاثة والوصول لإنقاذ الأشخاص الذين ‏كانوا من الممكن مساعدتهم ونجدتهم. ‏

وتابع: «نظرا لصعوبة التضاريس وتقطع أوصال الطرق ومختلف المسالك كانت ‏عمليات الإنقاذ معقدة للغاية»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في مسألة الإطعام ‏والغذاء بل كيفية إيصال هذه المساعدات لسُكاني المناطق المتضررة والموجودة في ‏أعماق جبال الأطلس الكبير والوعرة، مؤكدا قدرة الحكومة على تعبئة كل ‏الإمكانيات اللازمة للإنقاذ.

‏ ‏<‏iframe width="427" height="240" ‎src="https://www.youtube.com/embed/2sfF7kUnKjc" title‏="د. ‏محمد الغالي أستاذ بجامعة مراكش: قوة وتوقيت زلزال المغرب فاقم عدد الضحايا" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-‎write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-‎share" allowfullscreen>‏