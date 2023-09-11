هزة أرضية جديدة تضرب المغرب.. قوتها 3.2 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات، إن بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب وقعت على مسافة 252 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، و36 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش.

وأسفر زلزال قوي ضرب المغرب، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، مركزه منطقة الحوز، عن مقتل 2122 شخصا وإصابة 2421 آخرين، وفقا لبيان أصدره وزارة الداخلية المغربية في حصيلة مؤقتة.

أنشأت السلطات المغربية، صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال، واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، بعد اجتماع حكومي، انعقد عن بعد، مساء أمس الأحد، إلى استمرار العمل الميداني لتقديم كل المجهودات لاستمرار عملية الإغاثة.

الاستعانة بأكثر من 1000 طبيب

وأكد بايتاس، أنه تمت الاستعانة بأكثر من 1000 طبيب، و1500 ممرض، وأشار المتحدث باسم الحكومة المغربية، إلى عقد الحكومة، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا لتفعيل التعليمات الملكية بشأن الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.