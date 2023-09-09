صحفي مغربي: زلزال «الحوز» تسبب في انهيار أسوار مراكش الأثرية

كشف الكاتب الصحفي المغربي، محمد بوخصاص، تفاصيل جديدة حول الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/ السبت، والذي يُعد الأعنف في تاريخ المغرب، وكان أكثر قوة من زلزال «الحسيمة» عام 2004.

وأشار «بوخصاص»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إلى أن الزلزال دفع آلاف المواطنين للخروج من منازلهم وقضاء ليلتهم في الشوارع، لافتاً إلى أن الحصيلة الأولية للزلزال تشير إلى سقوط 1037 قتيلاً، و1240 حالات إصابة، حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة المغربية.

تضرر مراكش والدار البيضاء

وقال «بوخصاص» إن أغلب الوفيات، التي أسفر عنها الزلزال، الذي كان مركزه منطقة «الحوز»، تركزت في القرى النائية بدائرة مدينة مراكش والدار البيضاء وأغادير، مشدداً على أن العديد من المباني في تلك المدن تعرضت للانهيار، نظراً لأنها غالبيتها قديمة.

ولفت الكاتب الصحفي المغربي، إلى أن عمليات إنقاذ الضحايا مستمرة منذ ليلة أمس في كافة المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وجه بتقديم كافة الإمكانات اللوجيستية والطبية، والمساعدة لإجلاء الضحايا والمصابين.

أسوار مدينة مراكش

واختتم «بوخصاص» بقوله: إن بعض أسوار مدينة مراكش الأثرية، التي تعتبر الأكثر جذباً للسياح، قد تعرضت للتضرر والانهيار جزئياً، فيما كانت المباني السكنية الأكثر انهياراً من الأثرية، إضافة إلى بعض المساجد التاريخية في أغادير، التي تأثرت جزئياً نتيجة الزلزال.