تفاصيل 3 هزات أرضية ضربت العراق فجر اليوم.. أعلاها بلغت قوتها 4.7 درجة

شهد العراق، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، 3 هزات أرضية ضربت دهوك وكركوك، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار جراء الهزات.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام عراقية، إلى وقوع هزتين أرضيتين بمحافظة دهوك بإقليم «كردستان العراق» شمال البلاد، وأخرى بمدينة كركوك، فيما قالت مراصد زلزالية، إن شدة الهزة بدهوك بلغت 4.6 درجة، وفي كركوك 4.7 درجات على مقياس ريختر.

تفاصيل 3 هزات أرضية في دهوك وكركوك

وكشفت وزارة النقل، تفاصيل 3 هزات أرضية في دهوك وكركوك، وقالت في بيان، نشرته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث 3 هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، تفاصيل هزة أرضية، شعر بها أهالي كركوك المحافظة الواقعة شمال العراق، وقال إن قوتها بلغت 4.7 درجة، بعمق 10 كيلومترات.

النقل العراقية: الهزة الأرضية الأولى بقوة 4.7 درجة

وقالت وزارة النقل العراقية، إن الهزة الأولى، بلغت قوتها 4.7 درجة، على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو، بمحافظة كركوك الواقعة شمال البلاد، مضيفة أن الهزة الثانية وقعت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية التركية على بعد 44 كيلومترا شمال شرق مركز محافظة دهوك بإقليم «كردستان العراق» شمال البلاد.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى هزة أرضية ثالثة بلغت قوتها 3.1 درة على مقياس ريختر، ضربت قرب الحدود مع تركيا على بعد 33 كيلومترا شمال شرق مركز محافظة دهوك.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 49 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من كركوك، و20 كيلومترا، بين الشمال والشمال الغربي من طوز خورماتو الواقعة شمال شرق العراق.

وكان الزلازل الأوروبي المتوسطي، أشار في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في منطقة الحدود العراقية التركية، بعمق 9 كيلومترات.