إصابة عامل بطلق ناري أثناء العبث بسلاح في سوهاج

أصُيب مزارع يبلغ من العمر 35 عامًا بطلق ناري أسفل الركبة، وذلك بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتبين أن إصابته حدثت بالخطأ نتيجة قيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته.

إصابة مزارع بطلق ناري

تعود أحداث الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغا بإصابة مزارع بطلق ناري، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده.

وبالفحص تبين بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول «ش ف ع ا» 35 عامًا مزارع، ومقيم دائرة المركز مصابا بـ«طلق ناري أسفل الركبة اليسري فتحه دخول».

المزارع يدلي بأقواله

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المتهم المصاب وتم تحرير محضرا بالواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.