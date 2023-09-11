سعر اليورو اليوم الاثنين 11-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الجنيه المصري أمام اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين 11-9-2023 في البنوك، وذلك حسب آخر تحديث لما أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الاثنين في عدد من البنوك المصرية، العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف ثاني أيام العمل الرسمية في البنوك، وبحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.93 جنيه للشراء، و33.09 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.99 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.93 جنيه شراء، و33.12 جنيه للبيع، حال جرى شراءه من قبل بنك مصر.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.03 جنيه للبيع و33.24 جنيه للشراء، حال شراءه من قبل البنك أو قنواته الرسمية.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 33.03 جنيه شراء و33.24 جنيه للبيع.