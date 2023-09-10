سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 10-9-2023

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو التابعه للاتحاد الأوروبي، في بداية التعاملات اليوم الأحد 10-9-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة، ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ما قيمته 33.34 جنيه للبيع، و33.22 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأحد في عدد من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خاصة مع بداية تعاملات صرف أول أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية، وبحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.88 جنيه للشراء، و33.14 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.02 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بينما سجل سعر اليورو بداخل بنك مصر اليوم 32.88 جنيه شراء، و33.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.24 جنيه للبيع و33.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر صرف اليورو إلى 32.99 جنيه شراء و33.25 جنيه للبيع.