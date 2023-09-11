سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك

حالة من التباين الطفيف في الأسعار، يشهدها سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية، العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الاثنين.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الريال السعودي في الكثير من البنوك المصرية، العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء.