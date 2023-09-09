سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم السبت

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 في كل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت يوم الخميس الماضي، في ختام التعاملات داخل البنوك، إذ يسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء 8.24 جينه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- كما يسجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.25 جينه بيعا و8.23 جنيه شراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- بينما يسجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.