سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. اعرف قيمته قبل عمرة المولد النبوي

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-9-2023، استقرارا في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية قبل عمرة المولد النبوي الشريف، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية في البنوك المصرية والتى جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 8.21 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأحد، قبل عمرة المولد النبوي الشريف 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه بيعا و8.23 جنيه شراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم الأحد 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.