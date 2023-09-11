أسعار «اليونيفورم» في معرض «أهلا مدارس» والأسواق.. تخفضيات تصل لـ25%

أقل من 20 يومًا تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، لذا تشهد الأسواق المصرية، حالة من الزحام الشديدة من جانب الأسر، لشراء مستلزمات المدارس المختلفة، سواء الأدوات أو الزي الذي أصبح منتشرًا في جميع المحلات بالأسواق، بالإضافة إلى توفره في معارض أهلا مدارس التي تنظمها سنويًا وزارة التموين وبتخفيضات تصل لـ25%.

أسعار الزي المدرسي في الأسواق

يختلف الزي المدرسي بين كل مرحلة دارسية وأخرى، من حيث الألوان والأسعار، وهذا وفقاً لما تحدده مديريات التربية والتعليم المختلفة في جميع المحافظات، لذا من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024.

- يتراوح سعر البنطلون بين 150 و200 جنيه وفقًا للخامة.

- يتراوح سعر المريلة بين 150 و250 جنيهًا حسب الخامة.

- يتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 150 و200 جنيه وفقًا للخامة.

- يتراوح سعر الجونلة بين 150 و250 جنيهًا وفقًا للخامة.

أسعار الزي المدرسي في معارض «أهلا مدارس»

نظرًا للتخفيضات الكبيرة التي تحرص عليها سنويًا وزارة التموين والتجارة الداخلية في معارض أهلا مدارس، التي تصل لـ25% على جميع الأدوات المدرسية والزي المدرسي، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- يتراوح سعر البنطلون بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة.

- يتراوح سعر المريلة بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة.

- يتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا وفقًا للخامة.

- يتراوح سعر الجونلة بين 85 و120جنيهًا وفقًا للخامة.