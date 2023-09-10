«التموين» تؤكد توافر الزي المدرسي بمعرض أهلا مدارس.. تخفيضات 25%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر الزي المدرسي بكل أنواعه وأشكاله داخل معرض أهلا مدارس، سواء الذي تم افتتاحه في المحافظات أو المعرض الرئيسي المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل 15 سبتمبر.

نسبة التخفيضات على الزي المدرسي في معرض أهلا مدارس

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوجود تخفيضات في أسعار التيشرتات والبناطيل الخاصة بالزي المدرسي، وفقا لاتفاقها مع شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، لتقديم تخفيضات لرواد المعرض للتخفيف عن أولياء الأمور.

توقيت معرض أهلًا مدارس الرئيسي

وأعلنت وزارة التموين عن توافر من 3 إلى 5 معارض لأهلا مدارس في كل محافظة، في الأماكن التي تحددها المحافظات، فضلا عن تحديد موعد أهلا مدارس الرئيسي في داخل صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، في الفترة من 15 حتى 29 سبتمبر الجاري.

وتعتاد وزارة التموين سنويا، تدشين معارض للسلع والمستلزمات بأسعار مخفضة، تزامنا مع المراسم المختلفة طوال العام، لتقديم نسب تخفيضات مناسبة أمام المواطنين، ويأتي من بين المعارض «أهلا رمضان» قبل شهر رمضان المبارك، وأهلا مدارس قبل حلول العام الدراسي، وشوادر اللحوم قبل حلول عيد الأضحى.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أمس السبت، ومن المقرر أن يفتتح الوزير معرض أهلا رئيسي في مدينة نصر بمشاركة رئيس الوزراء قبل إعلان فتح المعرض أمام الجمهور.