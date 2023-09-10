أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2023.. «شوف عيار 21 بكام»

تشهد أسعار الذهب منذ بداية سبتمبر الحالي تراجعات بسيطة، ما جعل العديد من الخبراء في مجال الذهب يصفونها بالتحركات الضعيفة، وغير مؤثرة بشكل كبير في الأسعار، إذ جاءت الانخفاضات بقيمة 10 خلال الأسبوع كاملا، ويتجه الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب اليوم الأحد 10-9-2023 في مصر.

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-9-2023 في التعاملات الصباحية، استقرارا وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، إذ سجل عيار 21 مبلغ 2200 جنيه للجرام، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الأحد 10-9-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأحد 10-9-2023 في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، وبينها الجنيه الذهب، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر منذ تعاملات أمس بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، استقرارًا خلال بداية التعاملات، وسجل 2200 جنيه للشراء، وهذا السعر قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصة الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2514 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية بـ1886جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبجانب أسعار الذهب اليوم في مصر للمشغولات، جاء سعر الجنيه الذهب الذي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم بـ17 ألفًا و600 جنيها.