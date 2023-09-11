85 مليون دولار إيرادات فيلم «The Nun 2» بدور العرض الأمريكية في 3 أيام

نجح فيلم الرعب «The Nun 2» في تصدر إيرادات شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 7.7 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم حول العالم منذ طرحه في السينمات لـ85 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «The Nun 2» في يوم عرض في السينمات إيرادات بلغت 13.1 مليون دولار، بينما حقق في يومه الثاني 11.8 مليون دولار، إضافة إلى 7.7 مليون دولار في يومه الثالث ليصل الإجمال المحلي لـ32.6 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجي 52.7 مليون دولار، وذلك بإجمالي إيرادات بلغ 85.3 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «The Nun 2»

عاد فريق عمل فيلم فيلم «The Nun» لتقديم جزء جديد من فيلم الرعب الذي تم تقديمه للمرة الأولى في 2018، ويعتبر الفيلم هو الجزء التاسع في سلسلة أفلام «The Conjuring»، والفيلم من إخراج مايكل تشافيز، ويجمع في بطولته أبطال الجزء الأول ايسا فارميجا، وجوناس بلوكيه، وبوني آرونز بجانب عدد من الأبطال الجدد ستورم ريد وآنا بوبلويل.