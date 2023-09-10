فيلم The Nun 2 يتصدر شباك تذاكر دور العرض الأمريكية بـ13 مليون دولار

نجح فيلم The Nun 2 في تصدّر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أول أيام عرضه بالسينمات محققا إيرادات بلغت 13 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ما بين 31 و34 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ويعتبر فيلم The Nun 2 هو الجزء الثاني من فيلم The Nun إنتاج 2018، والفيلم التاسع في سلسة أفلام الرعب «The Conjuring»، وبجانب عرضه في الولايات المتحدة يعرض فيلم الرعب في عدد من الدول حول العالم من بينها مصر.

البرومو الدعائي لـ فيلم The Nun 2

تفاصيل فيلم The Nun 2

يجمع فيلم The Nun 2 في بطولته مجموعة من نجوم الجزء الأول وهم: ايسا فارميجا، وجوناس بلوكيه، وبوني آرونز، بجانب عدد من الأبطال الجدد الذين ينضموا للجزء الثاني للمرة الأولى ستورم ريد وآنا بوبلويل، من إخراج مايكل تشافيز، مع سيناريو كتبه إيان جولدبرج وريتشارد ناينج وأكيلا كوبر، وفقا لموقع «IMDB».

تدور أحداث الفيلم في فرنسا عام 1956 عندما تقع مجموعة من حوادث وفاة غريبة، وقتها يطلب الكاردينال من الراهبة «إيرين» التحقيق في سلسلة من الوفيات التي تقع في جميع أنحاء أوروبا، وعندما تستقل القطار إلى مدينة تاراسكون الفرنسية ترافقها الراهبة المبتدئة «ديبرا»، لتجد نفسها في مواجهة قوة شيطانية.