خطوات التقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. لتجنب الغرامات

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للعملاء التقديم على العدادات الجديدة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك لمن يتعاملون بنظام الممارسة، لتجنب لفرض الغرامات المالية عليهم، ولتقنين أوضاعهم القانونية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات لتقديم على العداد من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وبعد أن يتم التقديم على العداد الجديد، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يتم تركيب العداد الكودي للمتقدمين، عن طريق شركات الكهرباء الـ 9 على جميع أنحاء المحافطات.

التسجيل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

1- يقوم المتقدم بالدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا.

2- يجب على المشترك بكتابة البيانات الكاملة

3- يختار المواطن رقم سري ويكون مكون من 8 رموز به «أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة» ويجب الاحتفاظ بالرقم السري معه.

4- رفع صورة للبطاقة الشخصية أمامية وخلفية.

5- تقديم عقد ملكية الوحدة الراغب في تركيب العداد لها ببيانات البطاقة الشخصية.

6- إرفاق صورة لإيصال الممارسة الأخير.

7- يجب إرفاق صورة للعقار من الخارج.