اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف شركة الكهرباء 2023

تنتهي المهلة التي حددتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، لتلقي طلبات الراغبين في شغل مجموعة من الوظائف القيادية الخالية في عدد من التخصصات بالديوان العام، وعدد من المناطق التابعة لها في القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة ومصر الوسطى ومصر العليا.

طرق تقديم طلبات وظائف شركة الكهرباء

وطالبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الراغبين في شغل مجموعة الوظائف القيادية التقدم بطلب شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.

المسنتدات المطلوبة لتقديم طلبات وظائف شركة الكهرباء

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الراغبين في شغل مجموعة الوظائف القيادية تقديم عدد من المستندات تشمل أصل و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف القيادية كالتالي:

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يجب إرفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.

- لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

- سيتمّ إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.