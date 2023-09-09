أعطال الكهرباء مشكلة قد يعاني منها البعض، وهو ما يجعلهم يلجأون إلى البحث عن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات.

رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات

يستطيع المواطنون الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم في الكهرباء، مثل حالات انقطاع الكهرباء الطويلة، من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في جميع المحافظات، وهو رقم «121» الخاص بوزارة الكهرباء لتلقي الشكاوى.

وبالإضافة إلى هذا الرقم، هناك عدد من الأرقام الخاصة بوزارة الكهرباء، التي يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن أعطال الكهرباء، وهي كالتالي:

- رقم شركة الكهرباء لخدمة حساب الفاتورة اتصل بـ359.

- رقم شركة الكهرباء لتقديم الاستفسارات العامة اتصل بـ527935.

- رقم شركة الكهرباء لتقديم البلاغات الفنية اتصل بـ2835989.

- رقم شركة الكهرباء للإبلاغ عن القراءات اتصل بـ146197.

- رقم شركة الكهرباء للاستعلام عن المتأخرات اتصل بـ7021.

متى يجب عليك الاتصال بشركة الكهرباء؟

وقد ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عددا من الحالات التي لا بد فيها من تبليغ شركة الكهرباء حال حدوثها، منها:

- عند حدوث عطل أو ماس في العداد.

- عند زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

- في حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجاري أو العكس.