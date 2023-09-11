‎تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري في شهر سبتمبر 2023

يعقد اجتماع البنك المركزي المصري، وهو السادس منذ بداية العام 2023، يوم 21 سبتمبر، لمناقشة أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي، رفع سعر الفائدة في اجتماعها السابق يوم 3 أغسطس من الشهر الماضي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 1%، أي بواقع 100 نقطة أساس، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي المصري

وسجل سعر الإيداع 19.25%، والإقراض 20.25% والعملية الرئيسية 19.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري، يوم 21 سبتمبر 2023، من أجل تحديد سعر الفائدة، سواء الإبقاء على سعر الفائدة أو رفع السعر.

وبحسب الجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري، لعام 2023، هناك 8 اجتماعات، وسبق وجرى عقد 5، والسادس يكون 21 سبتمبر والسابع 2 نوفمبر والثامن 21 ديسمبر.